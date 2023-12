Schnelleres Internet in Neukirchen-Vluyn Westconnect beginnt im Januar mit Glasfaserausbau

Die Vermarktung für den Ausbau der Glasfaserleitungen, die bis ins Gebäude gelegt werden, läuft in Neukirchen Nord und Süd vom 1. Januar bis zum 1. März. Privathaushalte und Unternehmen können sich in dieser Zeit einen kostenlosen Glasfaser-Hausanschluss sichern. Danach soll dieser laut Westconnect etwa 1500 Euro kosten. Wichtig: Der Abschluss eines Produktvertrags ist nicht notwendig. Der Anschluss wird auch so kostenfrei gebaut. Wer von Glasfaserinternet profitieren will, kann einen Produktvertrag sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt abschließen. Insgesamt sollen dadurch rund 5200 Privathaushalte und Unternehmen von einem Glasfaser-Hausanschluss profitieren. Weitere Teile des Stadtgebiets, also auch Vluyn, werden sukzessive erschlossen.