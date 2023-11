Am 2. Dezember wird es stimmungsvoll in Neukirchen-Vluyn Weihnachtsmarkt in Neukirchen wird noch größer als 2022

Neukirchen-Vluyn · Der Markt erstreckt sich in diesem Jahr bis zum Missionshof und umfasst 45 Stände. Auf dem Programm stehen Musik und weihnachtliche Geschichten in der Dorfkirche sowie der Verkauf von Handwerklichem. Welche berühmte Band in der Dorfkirche spielt und welche Neuerungen es 2023 gibt.

17.11.2023 , 15:30 Uhr

Am 15. November wurde das Programm für den Weihnachtsmarkt im Dorf Neukirchen vorgestellt. Foto: Norbert Prümen

Von Lena Steffens und Sabine Hannemann