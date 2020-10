Aktion in Neukirchen-Vluyn : Weihnachtsbaum soll wieder Seniorenwünsche erfüllen

Neukirchen-Vluyn Zum zweiten Mal findet die Aktion Seniorenwunschbaum in Neukirchen-Vluyn statt. Mitte November wird der Tannenbaum im Foyer des Kuca stehen.

Der Seniorenwunschbaum geht in Neukirchen-Vluyn in die zweite Runde. Allerdings unter anderen Bedingungen, als bei der Premiere, wie die Initiatorin Melanie Kiesendahl erzählt. 126 verpackte Geschenke konnte sie im letzten Jahr überreichen. Die Moerser Geschenke-Aktion war ihr Vorbild. „Die Resonanz war groß. Für dieses Jahr wünsche ich mir mehr Teilnehmende aus Altenheimen und Privathaushalten“, sagt die 32-Jährige. Corona verlangt eine kontaktarme Version. „Wir werden die jeweilige Seniorenheime anfahren und die Geschenke abgeben. Gleichzeitig werde ich am Ausgabetag vor dem Fest in der Vluyner Kulturhalle, im Garderobenbereich, sitzen“, beschreibt sie das Verfahren.