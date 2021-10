Aktion in Neukirchen-Vluyn und Umgebung : „Weihnachten im Schuhkarton“ startet

Aktion in Neukirchen-Vluyn und Umgebung

Grafschaft Es geht um darum, bedürftige Kinder in fremden Ländern mit kleinen Geschenken zu bescheren. Wie das seit vielen jahren erfolgreiche Modell funktioniert.

In den Läden hat das Weihnachtsgeschäft bereits begonnen. Und auch die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ läuft jetzt an. Initiator ist die christliche Hilfsorganisation Samaritan’s Purse. Renate Krausz aus Neukirchen-Vluyn engagiert sich seit Jahren für „Weihnachten im Schuhkarton“. Zum Aktionsstart 2021 schilderte sie mit einer Geschichte, was die Geschenkkartons für die Kinder bedeuten können: