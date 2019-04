Wirtschaft in Neukirchen-Vluyn : Wechsel in der Agasaat-Geschäftsführung

Wechsel in der Agasaat-Geschäftsführung

Wirtschaft in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Firmen-Mitgründer Werner Gnann tritt zurück. Neben Werner Arts führt künftig Tobias-Werner Arts die Geschäfte.

Manfred Gnann, der 1992 zusammen mit Werner Arts die Agasaat GmbH gegründet hat und seitdem zusammen mit ihm die Geschäftsführung innehatte, ist zum 1. April von der Position des Geschäftsführers zurückgetreten. „Die Firmenvision war von Beginn an, stetig gesicherte Lebensmittel zu produzieren und zu verkaufen. Dies wird auch durch die heutige Firmenphilosophie bestätigt und in Zusammenarbeit mit dem aktuell rund 50-köpfigen Team haben Gnann und Arts das Familienunternehmen zum heutigen nationalen und internationalen Erfolg geführt“, teilte das in Neukirchen-Vluyn ansässige Unternehmen mit.