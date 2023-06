Deko- und Geschenkideen aus Neukirchen-Vluyn In Toto’s Deko-Häuschen gibt es Handgemachtes direkt an der Haustür

Das kleine blaue Verkaufshäuschen an der Emil-Schweitzer-Straße in Höhe des Neukirchener Rathauses ist gut gefüllt, mit allem, was sich dekorativ nutzen lässt. Vasen, Kerzenteller, Kerzen, Schalen, kleine Häuschen, die sich mit Lichterketten beleuchten lassen, und jede Menge anderer dekorativer Artikel. Carolin und Thorsten Milkereit sind sozusagen die Macher, die sich mit Leidenschaft an immer neue Deko-Projekte wagen. „Die Idee entstand, als wir nur Regen in unserem Holland-Urlaub hatten. Wir mussten überlegen, was wir gemeinsam mit unseren beiden Töchtern machen können“, erinnert sich Carolin Milkereit (31).