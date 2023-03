Angebote für Kinder und Jugendliche in Neukirchen-Vluyn Was im Kulturrucksack 2023 steckt

Gut bestückt ist erneut der Kulturrucksack in Neukirchen-Vluyn. Désirée Burger von „Kunst(t)räume“, Deborah Marschner mit ihrem Kreativhof und Moderator, Poetry Slamer Michael Schumacher haben kreative Angebote vorbereitet. Eine offene Werkstatt mit Palettenbau und Einblicken in eine mobile Schmiedewerkstatt bietet Rüdiger Eichholtz, Kulturbeauftragter der Stadt Neukirchen-Vluyn, bei städtischen Veranstaltungen an. Dass der Kulturrucksack auf positive Resonanz stößt, bestätigt Deborah Marschner. „Wir sind sehr schnell ausgebucht.“ Nicht nur die kostenfreien Angebote seien ansprechend. „Sie finden an festen wie bekannten Orten statt. Das ist ebenfalls entscheidend.“