Statistik für Neukirchen-Vluyn „Ein Ort des Zuzugs und der Zuwanderung“

Deutsche und Ausländer Die Zahl der in Neukirchen-Vluyn lebenden Deutschen liegt bei 25.580 Personen, das entspricht der Zahl aus 2021. Die Zahl der Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit lag zum Jahreswechsel bei 3120, was einem Anteil von 10,87 Prozent an der Gesamtbevölkerung entspricht. Darunter fielen auch die 275 Ukrainer und Ukrainerinnen, die zum Stichtag in Neukirchen-Vluyn gemeldet waren.