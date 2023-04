Neuer Verein in Neukirchen-Vluyn Walken unter dem Haldenhimmel

Peter Bürgel war schon immer ein sportlicher Typ. Er hat Fußball gespielt, Tennis gespielt, war leidenschaftlicher Mountainbiker. Aber Nordic Walking? „Wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich das mal machen würde, hätte ich ihn für verrückt erklärt“, sagt Bürgel. Walking und Nordic Walking, das betrachtete der Neukirchen-Vluyner früher nicht als Sport. Seine Einstellung hat sich gründlich geändert. Mittlerweile ist Bürgel nicht nur ein leidenschaftlicher Nordic Walker, der schon bei Weltmeisterschaften und Deutschen Meisterschaften angetreten ist. Er ist auch Kopf eines neuen Vereins, der sich im Dezember 2022 gegründet hat. „Haldenhimmel“ lautet der Vereinsname, denn trainiert wird an und auf der Halde Norddeutschland. „Und nirgends in Neukirchen-Vluyn ist man dem Himmel näher als hier“, sagt Bürgel. Die Vereinsfarben sind Blau und Schwarz – Blau für den Himmel und Schwarz für den Boden, die Kohle, die in der Region früher abgebaut wurde und ohne die es die Halde nicht geben würde.