Veranstaltung in Neukirchen-Vluyn Das bietet der letzte Feierabendmarkt 2023

Neukirchen-Vluyn · Zum letzten Mal bietet der Markt am 14. September in diesem Jahr Genuss und Unterhaltung an. Mit dabei ist ein Sänger und Songwirter. Worauf sich Besucher noch freuen dürfen.

30.08.2023, 15:00 Uhr

Philipp Hemmelmann im Jahr 2020 bei einem Auftritt im Moerser Bollwerk. Am 14. September tritt er in Vluyn auf. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Das Stadtmarketing lädt ein letztes Mal für 2023 zum Genießen auf den Vluyner Platz: Die Reihe der Feierabendmärkte endet am Donnerstag, 14. September. Von 16 bis 21 Uhr steht der Genuss im Vordergrund: Neben Leckerem vom Grill und aus der Gulaschkanone gibt es feine Kaffeespezialitäten, Wein und gekühlte Getränke. Türkische und italienische Spezialitäten, Eis und Crêpes für den süßen Zahn sind ebenfalls im Angebot. Burger, vegane Köstlichkeiten, Hochprozentiges und alles rund um den Apfel komplettieren das Programm. Wie immer beteiligen sich viele Händler entlang des Platzes und der Niederrheinallee mit erweiterten Öffnungszeiten. Für die musikalische Untermalung sorgt Philipp Hemmelmann. Der junge Singer-/Songwriter spielt in Vluyn sein Soloprogramm. „Ob Evergreens, aktuelle Charthits oder musikalische Schätze abseits des Mainstreams – mit seinen Interpretationen kreiert er einen unverwechselbaren Sound, der auch seine eigenen Kompositionen prägt“, kündigte die Stadt an. Der Feierabendmarkt startet wieder im Mai 2024.

(RP)