Veranstaltung in Neukirchen-Vluyn So schön wird das Erntedankfest im Dorf Neukirchen

Erntedankfest im Dorf Neukirchen, da war doch mal was… Richtig: 2019 fand das Fest letztmalig statt, dann wurde es, wie so Vieles, Opfer der Corona-Pandemie. Ein kleines Fest namens „Dorfleben“ musste in den vergangenen Jahren als „Ersatz“ herhalten. Doch das ist Vergangenheit. Am 16. September gibt es wieder das traditionelle Erntedankfest im alten, großen Format.