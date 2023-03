Aktion in Neukirchen-Vluyn Was bei der Earth Hour bei Trox zu sehen ist

Um 18 Uhr begrüßen Christine Roßkothen von Trox und Klimaschutzmanagerin Ingrid von Eerde interessierte Besucherinnen und Besucher in den Räumlichkeiten der Firma Trox in Vluyn. Im Gebäude des Neukirchen-Vluyner Weltmarktführers im Bereich der Raumbelüftung und -klimatisierung wird zunächst der Film „2040 – Wir retten die Welt“ gezeigt. Der Film wirft einen Blick in eine Zukunft, in der wir unseren Planeten schützen und gleichzeitig ein besseres Leben führen – mit Lösungen von heute. Die Biobäckerei Schomaker sorgt für das leibliche Wohl der Gäste. Um 20.30 Uhr beginnt dann die eigentliche Earth Hour: Bei Trox gehen die Lichter aus und auch das Rathaus wird bis auf die Sicherheitsbeleuchtung verdunkelt.