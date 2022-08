Katholische Gemeinde in Neukirchen-Vluyn : Priestermangel – St. Quirinus bleibt ohne leitenden Pfarrer

Katholische Gemeinde in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Weihbischof Lohmann hat mit Vertretern von St. Quirinus über die Zukunft der Gemeinde gesprochen. nach dem Weggang von Andreas Fink hat sie keinen leitenden Pfarrer. Das werde auch vorerst so bleiben, sagte der Weihbischof. Es gelte, ein neues Leitungsformat zu finden.

Nach dem Weggang von Pfarrer Andreas Fink wird es vorerst keinen neuen leitenden Pfarrer für Neukirchen-Vluyn geben. Das haben Weihbischof Rolf Lohmann und Matthias Mamot vom Bischöflichen Generalvikariat bei einem Gespräch über die Zukunft der Pfarrei St. Quirinus klargemacht. Hintergrund sei der herrschende Priestermangel. „Es kann nicht mehr so funktionieren, wie wir es gewohnt waren und wir müssen immer öfter sagen, dass wir niemanden mehr haben, den wir entsenden können“, sagte Lohmann vor Vertretern des Kirchenvorstands, des Pfarreirats sowie des Seelsorgeteams. Stattdessen gelte es, gemeinsam zu überlegen, wie Perspektiven aussehen können.

„Ich finde es positiv, wie viele Menschen sich hier in der Pfarrei engagieren“, sagte der Weihbischof. Ziel müsse es sein, ergänzte Mamot, „vor Ort eine Idee zu entwickeln, wie man gemeinsam Verantwortung für die Leitung der Pfarrei übernehmen kann“. Dafür sicherte er eine unterstützende Beratung durch das Bistum zu. Dabei sei es wichtig, die zur Verfügung stehenden Ressourcen gut einzuschätzen, damit es bei den Engagierten nicht zur Überlastung kommt.

Lohmann unterstrich, dass es auch notwendig sein könne, „geliebte Strukturen aufzugeben und Wandel und Veränderung zuzulassen“. Mut würde ihm machen, dass sich am Niederrhein viele Menschen durch das Bistum zum Beispiel zu Leiterinnen und Leitern von Wortgottesdiensten oder als Notfallseelsorger ausbilden lassen. „Als getaufte Christen sind wir alle zur Verkündigung der frohen Botschaft berufen und meine Hoffnung ist, dass dieser Weg weitergeführt wird“, erklärte er.

Die beiden Bistumsvertreter betonten, dass es am Niederrhein bereits Beispiele für „vielfältige Leitungsformen“ gebe, wie etwa in St. Willibrord Kleve, wo ein Team aus Laien und Seelsorgern gemeinsam die Pfarrei leitet. Jedoch gelte es, kein bestehendes Konzept zu kopieren, sondern ein Format zu finden, das an die örtlichen Gegebenheiten und Möglichkeiten angepasst ist.