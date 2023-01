Ehrenamt in Neukirchen-Vluyn Warum Schöffen für die Rechtsprechung wichtig sind

( Im ersten Halbjahr 2023 werden bundesweit die Schöffen für die Amtszeit von 2024 bis 2028 gewählt. Schöffinnen und Schöffen unterstützen ehrenamtlich die Richterinnen und Richter an Amts- und Landgerichten. Für Neukirchen-Vluyn werden insgesamt sechs Personen gesucht, die am Amtsgericht Moers und am Landgericht Kleve als Vertreterinnen und Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen. Interessierte Personen können sich bewerben.