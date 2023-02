Naturschutz in Neukirchen-Vluyn Ehrenamtliche Arbeit stärken

Ein wahres Naturidyll befindet sich an der Kreuzung von Lintforter Straße und Tersteegenstraße in Neukirchen-Vluyn. Der Nabu Moers / Neukirchen-Vluyn hat dort Anfang der 1990er Jahre ein rund ein Hektar großes Grundstück gepachtet, welches die damalige Jugendgruppe zum Naturschutzzentrum gestaltet hat. Das Gelände ist einem naturnahen Garten nachempfunden. Es steht Schulen für den praktischen Biologieunterricht zur Verfügung. In der Zeit von April bis zu den Sommerferien werden Führungen angeboten. Der Nabu will so die Natur fassbar und erlebbar machen, getreu dem Motto „Man schützt nur was man liebt, und man liebt nur, was man kennt.“