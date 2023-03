Umstrittener Termin in Neukirchen-Vluyn Diskussion um verkaufsoffenen Sonntag in Neukirchen

In Neukirchen-Vluyn soll es 2023 drei verkaufsoffene Sonntage geben: Am 7. Mai im Ortsteil Vluyn beim Vluyner Mai, am 2. Juli in Neukirchen im Rahmen des Niederrheinischen Radwandertags und am 5. November beim Martinsmarkt in Vluyn. Dafür haben sich die Mitglieder des Hauptausschusses ausgesprochen, der Rat wird das Votum voraussichtlich in seiner Sitzung am 29. März bestätigen.