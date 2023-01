Treff 55 in Neukirchen-Vluyn Warum Ehrenamtler in der Flüchtlingsarbeit wichtig sind

Neukirchen-Vluyn · Ehrenamtliche Helfer sind für Flüchtlinge ein wichtiger Anker in der ersten Zeit in neuer Umgebung, sagt die Grafschafter Diakonie. Die Flüchtlingshilfe des Treffs 55 in Neukirchen-Vluyn bietet freiwillige Tätigkeiten im Willkommens-Team und als Alltagsbegleiter an.

20.01.2023, 17:23 Uhr

Heike Klein koordiniert die Flüchtlingsarbeit beim Treff 55. Foto: Sabine Hannemann

Wer Geflüchtete beim Ankommen in Neukirchen-Vluyn unterstützen will, kann sich beim Treff 55 melden. Gesucht werden Engagierte, die als Teil des „Willkommens-Teams“ der Flüchtlingshilfe der Grafschafter Diakonie, dem Diakonischen Werk im Kirchenkreis Moers, am Tag der Ankunft erste Ansprechpartner sind. Die ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen begrüßen die neu Angekommenen am Rathaus und begleiten sie auf einem Rundgang durch das Dorf. „Sie zeigen zum Beispiel, wo es eine Bank, Ärzte und Lebensmittelläden gibt, gehen zusammen mit ihnen ein Passfoto für ihre wichtigen persönlichen Dokumente machen und begleiten sie in die Unterkunft“, teilte die Grafschafter Diakonie mit. Freiwillige Verstärkung ist zusätzlich im Team der „Alltagsbegleiter“ gefragt. Dabei unterstützen die Ehrenamtlichen Familien oder Einzelpersonen über einen längeren Zeitraum individuell und sind Ansprechpartner für die je nach Situation anfallenden Fragen des Alltags. „Sie sind zum Beispiel auf Wunsch dabei, wenn ein Arztbesuch nötig ist, helfen Behördenpost zu verstehen ist oder wenn eine Erledigung bei einem Amt ansteht. Bei Fragen zu Schule und Kita bringen sie ihr Wissen ein, sie helfen Kindern bei den Hausaufgaben, bringen den Erwachsenen die ersten Sätze in der neuen Sprache bei oder planen zusammen mit ihnen eine Unternehmung in der Freizeit.“ Die Fachkräfte der Flüchtlingshilfe stehen den Ehrenamtlichen bei ihrer Tätigkeit mit Rat und Tat zur Seite. Das Stadtteilbüro Treff 55 der Grafschafter Diakonie hat seinen Sitz am Vluyner Platz 18a. Ansprechpartnerin für Interessenten ist Heike Klein. Sie ist unter der Rufnummer 0173 8390958 zu erreichen.

(RP)