Hilfe für Bedürftige in Neukirchen-Vluyn „Wir brauchen Waren, Waren, Waren“

Neukirchen-Vluyn · Die Tafel in Neukirchen-Vluyn wird in diesem Jahr 20 Jahre alt. Nach einem Einbruch vor zwei Wochen will das Team nun das Gelände hinter Rathaus einbruchssicher machen. Warum die Lebensmittelausgabe wichtiger ist denn je.

03.04.2023, 18:00 Uhr

Vertreter der Tafel und Mitarbeiter von Edeka Raber bei der Übergabe einer Getränke-Spende am Montag. Damit wollte der Lebensmittelmarkt der Tafel nach einem Einbruch und dem Diebstahl von zwei Getränke-Paletten helfen. Foto: Norbert Prümen

Montag war ein guter Tag für die Tafel Neukirchen-Vlyun. Bei Edeka Raber in Neukirchen konnten die ehrenamtlichen Helfer nicht nur viele Kisten mit Obst, Gemüse und anderen Lebensmitteln aholen, die sonst im Müll gelandet wären. Marktleiter Tobias Skiba schob auch zusammen mit zwei Mitarbeitern eine Europalette aus dem Geschäft, auf der brusthoch Flaschen mit Multivitaminsaft gestapelt waren. „Das sind insgesamt 750 Liter“, hieß es. „Norbert Raber und unser Verkaufsleiter Sven Decker hatten die Idee. Damit können wir den Verlust der Tafel nach dem Einbruch zumindest zur Hälfte ausgleichen“, sagte Skiba über die Spende.