Umweltschutz in Neukirchen-Vluyn Wie die Stadt Stoffwindeln fördern will

Zwar werden Säuglinge in Deutschland immer noch überwiegend in Einmalwindeln gewickelt. Mehrfach verwendbare Stoffwindeln sind aber im Kommen, denn sie gelten als vergleichsweise umweltfreundlich. Junge Eltern, die künftig auf Stoff- beziehungsweise Mehrrwegwindeln setzen, können künftig in Neukirchen-Vluyn von einem kommuanlen Förderprogramm profitieren und einen Zuschuss zum Kauf der vergleichsweise teuren Stoffwindeln erhalten. Am 29. März wird der Rat das Programm voraussichtlich die entsprechende Förderrichtlinie beschließen. Die Mitglieder des Ausschusses für Digitales, Nachhaltigkeit und Wirtschaftsförderung haben sich bereits mehrheitlich dafür ausgesprochen.