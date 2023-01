Bürgerversammlung in Neukirchen-Vluyn Niederrheinallee bleibt ein Ärgernis

„Ich wohne gerne hier. Wenn ich ein paar Meter laufe, kann ich durchatmen und den Niederrhein pur erleben.“ Bei einer Bürgerversammlung in der Kulturhalle beschrieb eine Zuhörerin, die, wie sie sagte, seit 73 Jahren in Neukirchen-Vluyn lebe, mit ihrem Lebensgefühl die Besonderheit der Bindestrich-Stadt. Wolfgang Haensch hatte vorher dieselbe Besonderheit aus der Sicht eines Stadtplaners beschrieben. Neukirchen-Vluyn sei von vielen Grünzügen durchzogen, zum Beispiel dem Plankendickskendel, zeigte er anhand eines Luftbilds der Stadt. So könnten alle Bürger in wenigen Minuten im Grünen sein. Andere Städte seien nicht so gegliedert.