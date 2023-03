Politik in Neukirchen-Vluyn CDU will Waldkita für Neukirchen-Vluyn

Waldkindergarten! Die Idee scheint in der Luft zu liegen. In Rheurdt sind es die Grünen, die sich seit einigen Monaten für einen Waldkindergarten im Ökodorf stark machen. Und was sie können, kann die CDU-Fraktion Neukirchen-Vluyn schon lange: Sie möchte, dass die Möglichkeiten für eine solche Einrichtung in der Stadt geprüft werden. „Wir werden zeitnah einen Antrag dazu stellen“, sagte am Montag Heiko Haaz, CDU-Sprecher im Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport. „Wir möchten die Verwaltung beauftragen, das Thema Waldkindergarten prioritär anzugehen.“