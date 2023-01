Neukirchen-Vluyn Rathaussturm mal etwas anders

Schon wieder Kamp-Lintfort! Erst vor zehn Jahren hatte die Stadt den Neukirchen-Vluynern ihre „Obermöhne“ Elli Schröder abspenstig gemacht. Seit 2013 stürmt sie an Altweiber nicht mehr wie ehedem das Neukirchen-Vluyner Rathaus , sondern das Kamp-Lintforter. Nun macht es ihr Elsa Bertz nach. Zuletzt Obermöhne beziehungsweise, wie es offiziell hieß: „Möhnensprecherin der Neukirchen Vlü-Ka-Ge“, hat Bertz mit dem Rathaussturm in Neukirchen-Vluyn nichts mehr am Hut. „Ich bin diesmal in Kamp-Lintfort“, sagte sie am Montag auf Anfrage. Bertz und die Vlü-Ka-Ge sollen sich – ähnlich wie damals Elli Schröder – sagen wir mal: auseinandergelebt haben. Auch den Posten der Geschäftsführerin der Karnevalsgesellschaft bekleidet Bertz nicht mehr.