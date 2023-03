Aktion Stadtradeln in Neukirchen-Vluyn Das Ziel ist die 1000er-Marke

Vom 1. bis 21. Mai können erneut die Drahtesel gesattelt werden. Neukirchen-Vluyn nimmt wieder an der kreisweiten Aktion teil, die vor Ort im letzten Jahr 864 Radler mobil machte. Sie erradelten zusammen 141.473 Kilometer. Dafür ließen sie ihr Auto stehen und traten in die Pedale. „Unser Ziel ist, die 1000er-Marke zu knacken“, sagte Bürgermeister Ralf Köpke am Donnerstag.