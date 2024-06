Lions-Club Rheurdt/Niederrhein Warum das Rosenfest so erfolgreich ist

Hannelore Schulte gehört zu den Gründungsmitgliedern des Clubs und hatte die Idee zu dem Rosenfest. „Damals gab es hier noch nicht ganz so viele Rosen wie heute“, erzählte sie am Samstag. „Die meisten davon habe ich in den letzten Jahren immer mal wieder dazugepflanzt.“ Inzwischen bilden sie eine beeindruckende Kulisse für das alljährliche Ereignis.