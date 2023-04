Aktion in Neukirchen-Vluyn Warum 1100 Kinder Bücher bekommen haben

Rund um den Welttag des Buches am 23. April haben Buchhandlungen, Verlage, Schulen und Lesebegeisterte sich auf ein großes Lesefest vorbereitet. Zu diesem Anlass erscheint bereits seit 1997 jedes Jahr ein neues Buch aus der Reihe „Ich schenk dir eine Geschichte“. In Neukirchen-Vluyn beteiligten sich 43 Schulklassen an einer Buchgutscheinaktion anlässlich des Welttags des Buches. Über 1100 Schüler und Schülerinnen freuen sich über den von der Stiftung Lesen in Zusammenarbeit mit dem cbj Verlag, der Deutschen Post und Partnern herausgegebenen Comicroman „Volle Fahrt ins Abenteuer“ von Autorin Katharina Reschke und Illustrator Timo Grubing.