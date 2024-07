Politik in Neukirchen-Vluyn Änderung bei Kommunalwahlrecht: „Schluss mit den Tricksereien!“

Anfang Juli hat die Landesregierung in NRW eine Änderung des Kommunalwahlrechts beschlossen. Diese könnte dazu führen, dass kleinere Parteien und Wählergemeinschaften künftig weniger Sitze in Stadt- und Gemeinderäten oder Kreistagen erringen und Kleinstparteien überhaupt erst gar nicht einzögen. Hintergrund ist eine geplante, neue Rechenmethode, die die Verteilung von Mandaten in den Räten regeln soll.