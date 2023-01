Kirche in Neukirchen-Vluyn Sternsinger ziehen wieder durch die Straßen

„Je nach Witterung dürfen sich viele Menschen, bei denen die Sternsinger klingeln werden, über den Überraschungsbesuch freuen und sich geehrt fühlen den besonderen Segen zu empfangen“, schreibt Barbara Hemping-Bovenkerk, Pastoralreferentin der Katholische Kirchengemeinde St. Quirinus in einer Mitteilung. Eine hilfreiche Orientierung biete hierbei der Segensaufkleber der vergangenen Jahre „Sternsinger sind willkommen“. Leider würden es die Kinder nicht schaffen, alle Haushalte zu besuchen. Daher liegen Segensaufkleber zu den Gottesdiensten in den Kirchen aus. Den Sternsingersegen „to go“ gibt es auf dem Wochenmarkt am 13. Januar, von 10 bis 11 Uhr in Vluyn und am 14. Januar auf dem Hindenburgplatz, von 10 bis 11 Uhr, in Neukirchen.