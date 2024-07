Angebot der VHS Gelderland Geführte Wanderung mit dem Hund in der Littard

„Wandern mit Hund macht glücklich“ – so heißt ein Angebot der VHS Gelderland, zu dem Interessierte am Sonntag, 27. Oktober, von 11 bis 13.30 Uhr eingeladen sind (Z1604R). Die Teilnehmenden wandern an dem Tag gemeinsam mit Bettina Küster entlang der Littardschen Kendel – auch Altstromrinnen genannt – sowie an historischen Gebäuden entlang. Treffpunkt ist der Littardweg 55, in Neukirchen-Vluyn; die Teilnahme an der Wanderung kostet fünf Euro (Einzug erfolgt per Lastschrift).