Nachfolgenutzung des Klingerhufs Zoff im Rat um Waldkindergarten

Obwohl es bei der Nachfolgenutzung des Klingerhufs eigentlich acht mögliche Optionen gibt, wurde in der 13. Ratssitzung am vergangenen Mittwoch nur über einen Punkt diskutiert: die Nutzung der Fläche als Waldkindergarten. Dafür setzt sich die CDU in Neukirchen-Vluyn schon seit Längerem ein; sie drängt, das Thema Waldkindergarten zeitnah umzusetzen, wie es in einer Pressemitteilung der CDU im Vorfeld der Ratssitzung hieß.