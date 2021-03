Wald-Experten von Schloss Bloemerheim : Keine Perspektive für die Fichte

Neukirchen-Vluyn Die Baumexperten von Schloss Bloemersheim möchten die widerstandsfähigeren Douglasien und Roteichen in den heimischen Wäldern etablieren.

Im Rahmen seiner „Themenwoche Wald“ hat der SPD-Landtagsabgeordnete René Schneider Station im Forstbetrieb Bloemersheim in Neukirchen-Vluyn gemacht. Einen Tag lang war er mit dem Freiherrn Friedrich von der Leyen unterwegs. Ein Thema war die Frage, welche Bäume in Zukunft noch eine Chance haben gegen Dürre, Schädlinge und Krankheiten zu bestehen.

Aktuell dürfen bei Förderungen zur Wiederbewaldung nur maximal 30 Prozent der Neupflanzungen aus nicht-heimischen Arten bestehen. „Da fragt man sich zurecht, was einem die Förderung bringen soll, wenn mehrheitlich nur Bäume gepflanzt werden dürfen, die voraussichtlich anschließend kaputtgehen“, pflichtete René Schneider bei. „Wir müssen den Waldbauern bei der Förderung mehr Spielraum geben. Sie wissen meist am besten, was ihrem Wald mit den Bedingungen vor Ort guttut.“ So oder so dränge die Zeit, weil immer mehr Flächen Schäden aufweisen. Sobald an einer Stelle Bäume krank werden und entnommen werden müssen, sei das wie eine Wunde durch die weitere gesunde Bäume krank werden können.