Rockmusik in Neukirchen-Vluyn Vorverkauf zum Dong Open Air 2024 beginnt am 3. Dezember

Es ist wieder so weit: Am Sonntag, 3. Dezember, beginnt der Ticketvorverkauf für das 22. Dong Open Air in Neukirchen-Vluyn, das vom 11. bis zum 13. Juli 2024 auf der Halde Norddeutschland stattfinden wird. Dass das einmal mehr ein Höhepunkt für die Metal- und Rock-Live-Szene werden wird, steht nach den ersten Programmankündigungen schon fest, kündigt Stephan Liehr, Mitveranstalter des Dong Open Air, an.