Mountainbike in Neukirchen-Vluyn : Radler auf der Halde: Ihr Vertrag ist ausgehandelt

Neukirchen-Vluyn Es fehlt noch das Ok vom Kreis Wesel. Geht es im Herbst an den Start ?

Auch im siebten Monat nach der plötzlichen Vollsperrung ihrer mit viel Einsatz selbst angelegten Trainingsstrecken auf der Halde Norddeutschland haben die 86 Mountain-Biker der SG Neukirchen-Vluyn keine freie Bahn. Noch immer sind ihre Strecken blockiert – auf Anordnung des Halden-Hausherrns Regionalverband Ruhr. Doch der SG-Vereinsvorsitzende Franz Frings signalisiert, dass nun Bewegung die Halden-Pisten kommen soll: „Im Prinzip sind der Regionalverband und wir als Verein uns in allen Punkten einig.“ Ein Vertrag liege ausformuliert und unterschriftsreif vor. Was noch fehlt, ist die Zustimmung des Kreises Wesel als Unterer Landschaftsbehörde. Dort hieß es allerdings auf Nachfrage der RP: „Uns liegt in dieser Angelegenheit noch kein Schriftstück vor.“ Frings will nachfassen.