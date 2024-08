Zeugen gesucht in Neukirchen-Vluyn Verkehrsunfallflucht nach Ausweichmanöver

Neukirchen-Vluyn/Kamp-Lintfort · Ein 25-jähriger Autofahrer aus Kempen musste auf der Nieper Straße in Vluyn einem entgegenkommenden schwarzen VW ausweichen, der sich auf seiner Fahrspur befand. Dabei stieß er gegen den Bordstein, was sein Auto beschädigte. Was dann passierte.

12.08.2024 , 12:18 Uhr

Das Verkehrskommissariat Kamp-Lintfort sucht Zeugen um eine Verkehrsunfallflucht aufzuklären. Foto: dpa/Fabian Strauch

Das Verkehrskommissariat Kamp-Lintfort sucht Zeugen, um eine Verkehrsunfallflucht aufzuklären, die sich am Freitag, 2. August, gegen 15.15 Uhr auf der Nieper Straße in Vluyn ereignet hat. Zur Unfallzeit war ein 25-jähriger Mann aus Kempen mit seinem Auto auf der Nieper Straße, vom Vluyner Südring kommend in Fahrtrichtung Kreisverkehr, unterwegs. Dort kam ihm ein schwarzer VW – vermutlich Golf oder Polo – entgegen, der sich so weit auf der Fahrspur des 25-Jährigen befand, dass dieser nach rechts lenken musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Bei dem Ausweichmanöver stieß sein Auto mit beiden rechten Reifen gegen den Bordstein. Beide Reifen samt Felge wurden so stark beschädigt, dass das Auto nicht mehr fahrbereit war. Das schwarze Auto setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, in Richtung Vluyner Südring fort. In dem flüchtigen Auto saßen zwei junge Männer. Beide sind laut Geschädigtem etwa 25 Jahre alt und hatten schwarze Haare. Der Fahrer schaute zum Unfallzeitpunkt nach unten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 9340 zu melden.

(lst)