Sparkasse am Niederrhein lud ein Vereinsarbeit wurde bei Ehrenamtsforum gelobt

(RP) Gut informiert worden sind die rund 190 Gäste beim Ehrenamtsforum der Sparkasse am Niederrhein. An dem Abend gab es Interviews mit Ehrenamtlichen über deren Arbeit, eine Ziehung von Extra-Spenden und drei Musikblöcke des Männerchors „Sing ma watt!“. Die Sparkasse überweist in diesem Jahr über 190.000 Euro an die gemeinnützigen Vereine, Verbände und Organisationen in Neukirchen-Vluyn. Bürgermeister Ralf Köpke nutzte die Gelegenheit, um sich bei allen anwesenden Vereinsvertretern zu bedanken: „Ihr seid nicht nur der Kitt, sondern das Fundament unserer Stadtgesellschaft“, sagte er. So erhielten bei der Verlosung von vier Extra-Spenden die Pfarrcaritas St. Quirinus, die Kinderheimat, die SG Neukirchen-Vluyn und die Sonneck-Schule je 250 Euro.