„Girocents“ von Sparkassenkunden gesammelt Sparkassenkunden spenden fast 3000 Euro an Verein „Wilde Igel“

Diesmal erhielten auch die Kindertagesstätte Dreikönig und der Kunstverein Peschkenhaus in Moers, die Grundschule St. Peter in Rheinberg, der Musik- und Literaturkreis Alpen sowie der Heimat- und Bürgerverein Marienbaum Einzelpenden. An der Wildigel-Station in Neukirchen-Vluyn berichteten Vereinsvertreter, wie sie das Geld einsetzen werden.