Unterstützung für Schulen in Westafrika Verein „Bildung für Togo“ feiert 20. Geburtstag auf dem Martinsmarkt

Der Neukirchen-Vluyner Verein „Bildung für Togo Neukirchen-Vluyn“ feiert in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag. Ursprünglich war eine Feier für Sommer dieses Jahres angesetzt. Von diesen Plänen ist der Verein nun allerdings abgerückt. Stattdessen wird auf dem Martinsmarkt im Ortsteil Vluyn gefeiert, der am 2. und 3. November stattfindet. Dort wird der Verein mit einem Stand vertreten sein. „Dort werden wir in wechselnder Besetzung mit zahlreichen Bildern und Videos sowie in persönlichen Gesprächen über unsere Aktionen informieren“, schreibt Dietmar Schnapp, Vorsitzender des Vereins, auf Nachfrage per Mail an unsere Redaktion. Der Martinsmarkt ist am Samstag, 2. November, von 13 bis 21 Uhr und am Sonntag, 3. November, von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Er findet am Schulplatz und am Kirchplatz in Vluyn statt.