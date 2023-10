Metalldiebstahl in Neukirchen-Vluyn Vater und Kind gemeinsam auf Diebestour

Ein Mann aus Neukirchen-Vluyn und sein 13-Jahre alter Sohn sind nach einem mutmaßlichen Diebstahl in Neukirchen-Vluyn von der Polizei festgenommen worden. Zwei Kinder hatten die beiden Personen am Donnerstag gegen 17.15 Uhr auf dem Zechengelände an der Grubenwehrstraße beobachtet. Sie fanden den Mann und den Jungen, die Sporttaschen bei sich hatten und in einem leerstehenden Gebäude verschwanden, verdächtig und verständigten die Polizei. Die eingesetzten Polizisten nahmen auf dem Gelände zunächst Arbeitsgeräusche aus einem der Gebäude wahr und fanden eine aufgebrochene Tür fest. Sie forderten daraufhin Unterstützungskräfte an, umstellten das Gebäude und durchsuchten es.