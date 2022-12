Spendenaktion in Neukirchen-Vluyn Großes Herz für den Hospizverein

Bereits zum zweiten Mal hat sich Friseurin Christina Hanrath mit ihrem Team beim Hospizverein Neukirchen-Vluyn engagiert. Über Wochen sammelte die Friseurin mit ihren Mitarbeiterinnen Lisa Akay und Irina Janßen Spendengelder für den ambulant arbeitenden Verein. 2100 Euro konnte sie an den Vorstand, vertreten durch Els Overeem, übergeben. Bereits 2020 sorgte die Friseurin am Vutzkreisel gemeinsam mit ihrer Kundschaft für eine Premiere. „Als ich in diesem Jahr unser aktuelles Spendenprojekt vorstellte, kam aus dem Kundenkreis umgehend der Vorschlag, erneut an den Hospizverein zu spenden. Unsere Kundschaft wusste über die Arbeit der ehrenamtlichen Hospizhelferinnen gut Bescheid. Ich musste kaum etwas erklären. Und das hat mich besonders gefreut“, erzählt sie.