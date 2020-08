Mittelstands- und Wirtschaftsunion Neukirchen-Vluyn : Unternehmer des Jahres

Neukirchen-Vluyn Johannes Leuchtenberg und seine Frau Franka erhielten die Auszeichnung der MIT Neukirchen-Vluyn für ihren landwirtschaftlichen Betrieb.

„Auch ohne Glyphosat die dicksten Kartoffeln“ – wenn Johannes Leuchtenberg diesen Wahlspruch auf einem Plakat liest, auf dem ein üppiges Kartoffelfeld nach ökologischem Landbau zu sehen ist, ist er sauer. „Die Bauern sind an allem schuld, egal was sie machen“, sagt der Vorsitzende der Kreisbauernschaft Wesel. „Dabei kann Glyphosat gar nicht auf einem Kartoffelfeld eingesetzt werden. Es zieht als Totalherbizid bis in die Wurzeln der Kartoffelpflanze ein. Sie stirbt ab und verfault.“