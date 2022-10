Ökoprofit Neukirchen-Vluyn : Unternehmen zukunftsfähig aufstellen

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Runde 2021/2022 im Kreis Wesel. Foto: Stadt NV

Neukirchen-Vluyn Die siebte Runde „Ökoprofit“ startet Anfang 2023 und wird von Klimaschutzmanagerin Ingrid von Eerde koordiniert. Wie Unternehmen bei dem Projekt Energie sparen, Kosten senken und nachhaltig wirtschaften können.

Mit einer neuen Runde „Ökoprofit“ im Kreis Wesel bieten die Kommunen und der Kreis Wesel in Kooperation mit dem Verein „KompetenzNetz Energie Kreis Wesel“ ein umfassendes Unterstützungsangebot, um den rasant steigenden Energie- und Betriebskosten individuelle betriebliche Einsparpotentiale entgegenzusetzen und sich zukunftsfähig aufzustellen. Über ein Jahr hinweg werden die teilnehmenden Betriebe, sozialen Einrichtungen, kommunale Betriebe und Vereine bei Ökoprofit fachkundig beraten und begleitet; und dies sowohl individuell als auch in acht gemeinsamen Fachworkshops.

Ingrid von Eerde, Klimaschutzmanagerin der Stadt Neukirchen-Vluyn, koordiniert die Ökoprofit-Runde. „Ziel des Programms ist es, den Energie- und Ressourcenverbrauch und damit Kosten dauerhaft zu senken. Auch Maßnahmen zur Klimawandelanpassung werden verstärkt in den Blick genommen. Wir optimieren beispielsweise Betriebsabläufe und prüfen den Einsatz erneuerbarer Energien. Durch die Einsparungen steigt letztlich die Wettbewerbsfähigkeit der Teilnehmer, vor allem, wenn alle Mitarbeitenden mit an Bord sind“, so Eerde.

Info Nachhaltige Wirtschaftsförderung Ökoprofit ist ein Programm zur nachhaltigen Wirtschaftsförderung. Entwickelt wurde das Programm im Jahre 1991. Infos unter www.oekoprofit-kreis-wesel.de

Zudem erhalten die Teilnehmenden nach bestandener Prüfung das offizielle Zertifikat, welches öffentlichkeitswirksam eingesetzt werden kann. Ökoprofit könne auch ein Einstieg in den Aufbau eines Umwelt- oder Energiemanagements nach ISO 14001 oder 50001 sowie in den klimaneutralen Betrieb sein. Die Teilnahme lohne sich sowohl finanziell wie auch fachlich. So amortisierten sich beispielsweise für die acht teilnehmenden Einrichtungen der letzten Ökoprofit-Runde 2021/22 im Kreis Wesel 60 Prozent der umgesetzten Maßnahmen bereits im ersten Jahr, die weiteren 40 Prozent der Maßnahmen in spätestens drei Jahren, heißt es in einer Pressemitteilung. Gesucht werden nun wieder Betriebe aller Branchen und Größe, auch soziale Einrichtungen, kommunale Betriebe und Vereine können teilnehmen. Eine Mindestgröße von acht Mitarbeitenden sei sinnvoll. Die Teilnahmekosten variieren je nach Betriebsgröße von 2500 bis 9500 Euro.