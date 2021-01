Kollision mit Auto : 23-jährige Radfahrerin stirbt nach Unfall in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Eine 23 Jahre alte Fahrradfahrerin ist an einer Autobahnauffahrt in Neukirchen-Vluyn von einem Auto erfasst worden. Sie starb an ihren schweren Verletzungen.

Der 55-jährige Fahrer des Wagens aus Dortmund sei von der Geldernschen Straße aus Richtung Moers kommend nach rechts auf die Auffahrt zur A57 abgebogen, als es am Freitagabend um 19.25 Uhr zur Kollision mit der Fahrradfahrerin aus Duisburg kam, teilte die Polizei mit.

Die Radfahrerin erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße im Bereich der Unfallstelle durch gesperrt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Moers zu melden: 02841 1710.

(mba/dpa)