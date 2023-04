A 40 bei Neukirchen-Vluyn Auto gerät unter Lkw - 77-Jährige schwer verletzt

Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstag auf der Autobahn 40 bei Neukirchen-Vluyn ereignet. Eine 77 Jahre alte Frau wurde dabei schwer verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte die Fahrerin eines Peugeot gegen 11.30 Uhr mit ihrem Fahrzeug unter einen Lastwagen. Nach ersten Erkenntnissen kam das Auto der Frau vom linken auf den rechten Fahrstreifen ab und geriet dabei unter den Auflieger des Sattelkippers. Die Fahrerin aus Kerken wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Die schwer verletzte Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus geflogen. Bedingt durch die Rettungsarbeiten, die Landung des Rettungshubschraubers und die Unfallaufnahme durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf musste die Richtungsfahrbahn Venlo bis kurz vor 17 Uhr gesperrt werden. Rund um die Unfallstelle kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.