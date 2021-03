Neukirchen-Vluyn: Unfall an der Lintforter Straße : Hubschrauber und Suchhund im Einsatz

Neukirchen-Vluyn Am Samstagabend kam es zu einem schweren Unfall an der Lintforter Straße. Da zwei Personen flüchteten, kam unter anderem ein Polizeihubschrauber und ein Spürhund zum Einsatz.

Am Samstagabend ereignete sich gegen 19.30 Uhr auf der Lintforter Straße im Kreuzungsbereich des Zubringers zur Niederrheinallee ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKWs. Nach Eintreffen der Rettungskräfte stellte sich heraus, dass es an der Einsatzstelle insgesamt sechs verletzte Personen gab, davon eine Person schwer. Zwei leicht verletzte Personen flüchteten unbemerkt von der Einsatzstelle, so dass Feuerwehr und Polizei nach den Personen suchen mussten. Hierfür waren unter anderem ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera und ein Spürhund im Einsatz. Die Feuerwehr unterstützte die Suche der Personen mit der Wärmebildkamera. Auch ein Spürhund kam zum Einsatz. Parallel zu der Suche wurden an beiden PKWs die Batterien abgeklemmt und auslaufende Flüssigkeiten mit Bindemittel abgestreut. Zusätzlich wurde die Unfallstelle großräumig ausgeleuchtet. Nachdem die beiden vermissten Personen aufgefunden werden konnten, begann die Polizei mit der Unfallaufnahme. Nach dreieinhalb Stunden konnte die Einsatzstelle der Polizei übergeben werden. Die Lintforterstraße war zwischen der Tersteegenstraße und dem Zubringer zur Niederrheinallee komplett gesperrt.