Die Turnhalle in Rheurdt ist renoviert. Im Oktober konnten Politiker den ersten Teil des Sportstättenkonzepts in Augenschein nehmen. Die weiteren Schritte sind derzeit unklar. SPD, Grüne und FDP würde nun gerne den Tennenplatz in Rheurdt samt Umkleiden in Angriff nehmen. Die CDU ist dagegen, der Sportverein zögert. Ein Dauerthema.