Städtepartnerschaft : Aus britischen Freunden werden Partner

Das englische Buckingham liegt in der Grafschaft Buckinghamshire, mitten in England. In der Stadt leben gut 12.000 Menschen. Buckingham ist unter anderem bekannt für eine der wenigen privaten Universitäten in England. Seit 2002 ist Buckingham Städtepartner der französischen Stadt Mouvaux. Buckingham hat eine stolze 1100-jährige Geschichte zu bieten.

