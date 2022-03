Freizeit in Neukirchen-Vluyn : Ein Dorfspielplatz für Jung und Alt

Der Spielplatz an der Hochstraße im Dorf Neukirchen soll in diesem Jahr umgestaltet werden. Die vorhandenen Spielgeräte sollen bis auf das Spielschiff in das neue Konzept integriert werden. Foto: Norbert Prümen

Neukirchen-Vluyn Im Sommer beginnt der Ausbau der Spiel- und Bewegungsfläche an der Hochstraße in Neukirchen. Entstehen soll eine attraktive und multifunktionale Grünfläche für alle Generationen.

Durch eine Erweiterung der Fläche von derzeit 2800 Quadratmeter um bislang privat genutzte städtische Grundstücksflächen im Norden und Nordwesten in einer Größenordnung von etwa 450 Quadratmeter soll die Spielfläche neue Erlebnisräume erhalten. Die vorhandenen Spielgeräte wurden – bis auf das Spielschiff – in die Planung integriert. Auch die vorhandene Sandspielfläche bleibt bestehen und wird nach Süden erweitert. Die Ausstattungselemente werden weiter genutzt und neu platziert, sodass sie durch ergänzende, neue Sandspielgeräte miteinander vernetzt und in direkter Abfolge bespielt werden können. Dadurch entsteht ein Bereich für Kleinkinder bis einschließlich drei Jahren im direkten Anschluss an die Platzfläche, welche wiederum Aufenthaltsqualität für Betreuungspersonen bieten soll. Hier sollen Wackel- und Balancierelemente und ein Spielhäuschen mit Matschtischen für Abwechslung sorgen. Nördlich und westlich davon bieten Spielplatz-„Klassiker“ wie Schaukeln, Klettergerüst und Turn-Reck ein Bewegungsangebot für größere Kinder in der Altersgruppe von vier bis acht Jahren.