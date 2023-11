An der Geldernschen Straße in Neukirchen-Vluyn Umfangreiche Baumfällungen sorgen für Aufregung

„Der private Waldbesitzer an der Geldernschen Straße macht mit den großflächigen Hiebmaßnahmen und der Zerstörung des Ökosystems mit dem Einsatz schwerer Maschinen ungehindert weiter. Der Wald dort wird sozusagen entkernt. Zum Feld hin bleiben einige Bäume stehen und zur Straße auch. Dadurch bekommen die Bestandsbäume und die Naturverjüngung in den nächsten Trockenperioden richtig Probleme und Windwurf ist natürlich auch dabei“, schreibt sie in einer Mail an unsere Redaktion.