Ulle Schauws kommentiert Modernisierung eines Gesetzes im Bundestag Leichterer Weg zur deutschen Staatsangehörigkeit

Der Deutsche Bundestag hat am 30. November in Erster Lesung den Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts debattiert. Dieses ermöglicht es ausländischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern, früher und einfacher die deutsche Staatsangehörigkeit zu erwerben. Wenn das Gesetz in Kraft tritt, könnte die Zahl der Einbürgerungsanträge ansteigen.