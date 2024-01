Zeichen für politische Beziehungen in Neukirchen-Vluyn Ulle Schauws pflanzt Baum für Israel

Neukirchen-Vluyn · Anlässlich des 75. Jahrestags der Staatsgründung Israels pflanzten der israelische Botschafter Ron Prosor und Omid Nouripour von Bündnis 90/Die Grünen einen Baum. Auch Ulle Schauws beteiligte sich an der Aktion an der Villa Merländer. Was sie über die deutsch-israelische Beziehung sagte.

04.01.2024 , 16:30 Uhr

Klaus Reimann, Ulle Schauws, Franziska Penski, Sibylle Kühne-Franken, Samuel Naydych und Rav Yitzchak Mendel Wagner stehen an der Stelle, an der der Baum gepflanzt wurde. Foto: Ulle Schauws

Anlässlich des 75. Jahrestags der Staatsgründung Israels im Jahr 1948 hat der Botschafter Israels in Deutschland, Ron Prosor, zusammen mit Omid Nouripour, Vorsitzender der Partei Bündnis 90/Die Grünen, in Berlin einen Baum gepflanzt. Die Aktion auf dem Gelände der Heinrich-Böll-Stiftung war der Auftakt eines gemeinsamen Projekts von Botschaft und Bündnis 90/Die Grünen. Bundestagsabgeordnete der Partei pflanzen 75 vom Jüdischen Nationalfonds KKL bereitgestellte Bäume in ihren Wahlkreisen. Auch Ulle Schauws, Abgeordnete für den Wahlkreis Krefeld, Moers und Neukirchen-Vluyn, beteiligte sich an der Aktion. „Es ist für mich eine Ehre, Teil dieses besonderen Projekts zu sein, das hier gemeinsam mit der Jüdischen Gemeinde Krefeld und der NS-Dokumentationsstelle Villa Merländer umgesetzt wird“, sagte sie. Gastgeberin am Pflanz-Tag war Sybille Kühne-Franken, Vorsitzende des Villa-Merländer-Vereins. „Die deutsch-israelischen Beziehungen sind ganz besondere“, sagte sie, vor allem vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte. Schauws lobte die Stärke der israelischen Demokratie und Zivilgesellschaft und betonte, wie wichtig der Kampf gegen Antisemitismus in Deutschland sei. Dieser sei bisher noch ein „zartes Pflänzchen“. Die Bündnisgrüne hoffe, dass der Baum ein Signal dafür ist, dass dieses Bündnis weiterwachsen wird. Gemeinsam wurde der erste Spatenstich gesetzt. Foto: Ulle Schauws Der Vorstandsvorsitzende der Jüdischen Gemeinde Krefeld, Samuel Naydych, unterstreicht: „Wir pflanzen heute auch für zukünftige Generationen“, sagte er. An Schauws und Kühne-Franken gewandt sprach er die Hoffnung aus, „dass unsere Zusammenarbeit auch in Zukunft Früchte tragen wird.“ Bei dem gepflanzten Baum handelt es sich um eine Kupfer-Felsenbirne, die ursprünglich aus dem Norden der USA stammt und heute in weiten Teilen Europas verbreitet ist. Die Kupfer-Felsenbirne hat den Vorteil, dass sie auch unter klimatisch schwierigeren Bedingungen überleben.

(RP)