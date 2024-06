„Wer hier lebt, soll mitbestimmen können“ Ulle Schauws begrüßt neues Staatsbürgerschaftsrecht

Die Bundestagsabgeordnete Ulle Schauws begrüßt die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts, die am Donnerstag, 27. Juni, in Kraft getreten ist. Dabei geht es um das Thema Mehrstaatigkeit: Die Bundesregierung will die Mehrstaatigkeit ermöglichen und vollzieht damit einen langen überfälligen Paradigmenwechsel. Der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit ist ein starkes Bekenntnis zu Deutschland. Schon jetzt gibt es am Niederrhein mehr Interesse an Einbürgerungen.